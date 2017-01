Azealia Banks: treed graag op bij inauguratie

WASHINGTON - Rapster Azealia Banks wil met alle liefde optreden bij de inauguratie van de aanstaande president Donald Trump. Dat zei de artiest volgens Billboard op Facebook.

De controversiële rapster plaatste een bericht op Facebook waarin ze vertelt teleurgesteld te zijn in de line-up. "Ik zag de entertainment line-up voor de inauguratie en dat maakte me kwaad", schreef Banks. "Dit is een episch moment in onze moderne geschiedenis en dat zouden we zeker in stijl moeten vieren", vervolgde de rapster.

Het team van Trump heeft grote moeite met het vinden van artiesten die willen optreden tijdens de ceremonie in Washington. Veel sterren lieten de eer aan zich voorbij gaan, soms vanwege politieke meningsverschillen met de aanstaande president maar veel bands en artiesten willen zich niet associëren met de controversiële Trump en zijn bang dat het hun imago schaadt.

Banks liet weten met alle liefde te willen optreden bij de inauguratie van Donald Trump aanstaande vrijdag. Of ze dat ook daadwerkelijk zal doen is niet bekend.