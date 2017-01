Fifth Harmony debuteert zonder Camila

ANP Fifth Harmony debuteert zonder Camila

LOS ANGELES - Fifth Harmony heeft voor het eerst live opgetreden zonder het opgestapte bandlid Camila Cabello. De vier overgebleven meiden zongen hun hitsong Work From Home woensdag tijdens de uitreiking van de People's Choice Awards in Los Angeles.

Door ANP - 19-1-2017, 5:50 (Update 19-1-2017, 5:50)

De dames lieten zien dat ze een verenigd front vormen door de eerste zin van de song, die voorheen door Cabello werd gezongen, gezamenlijk te zingen. Daarna zong elk van de dames zijn eigen solo.

Na het optreden kreeg de band uit handen van DJ Khaled voor het tweede jaar op rij de prijs voor favoriete muziekgroep.

De meidengroep kwam in december in het nieuws toen bandlid Camila Cabello bekend maakte op te stappen. Als rede voor haar vertrek gaf ze aanhoudende conflicten in de groep. De vier overgebleven bandleden, Ally Brooke, Norman Kordei, Dinah Jane en Lauren Jauregui, verlengden hun platencontract bij Epic Records en lieten weten met frisse moet het nieuwe jaar in te gaan.