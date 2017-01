Monique Smit: Jan verdient een standbeeld

ANP Monique Smit: Jan verdient een standbeeld

ROTTERDAM - Jan Smit zou een standbeeld moeten krijgen voor alles wat hij voor zijn jongere zusje Monique heeft gedaan. Dat vindt Monique althans, zegt ze in het AD.

Door ANP - 19-1-2017, 8:29 (Update 19-1-2017, 8:29)

“Hij heeft zo veel voor mijn carrière betekend. Zonder hem was ik nooit zover gekomen.” Ook ouders Ruud en Gerda zouden volgens Monique geëerd moeten worden. “Die hebben altijd alles voor ons over gehad en nu zijn ze vaak oppas voor Noah”, zegt de zangeres en presentatrice over haar zoontje.

Ook oom Cor en tante Ria verdienen een standbeeld, omdat ze vroeger op Monique pasten. “En een standbeeld voor mijn vriend Martijn moet er ook bij, want die jongen heeft echt eindeloos geduld met me.”