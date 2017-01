Louis Tomlinson wou 'opgeven' na dood moeder

LOS ANGELES - Louis Tomlinson was flink van de kaart na de dood van zijn moeder. De zanger, die zijn bekendheid dankt aan boyband One Direction, sprak in een Amerikaanse radioshow voor het eerst over de dood van zijn moeder.

Door ANP - 19-1-2017, 14:46 (Update 19-1-2017, 14:46)

“Toen ik het nieuws hoorde, wilde ik de handdoek in de ring gooien”, zei Louis. Zijn moeder Johannah stierf op 7 december, ze leed al lange tijd aan leukemie. “Maar mijn moeder zei dat ik door moest zetten. Ze maakte zeer duidelijk dat ze dat van me wilde.”

Louis, die in de radioshow te gast was om het over zijn nieuwe single te hebben, wilde nog niet al te veel kwijt over de dood van zijn moeder. “Het is geen onderwerp waar ik me honderd procent comfortabel bij voel.”

Daags na het overlijden van Johannah stond Louis alweer op het podium. De zanger trad op tijdens de finale van de Britse X Factor en droeg het nummer Just Hold On op aan zijn moeder. “Het was moeilijk”, blikte Louis terug op het optreden. “Maar het voelde ook goed, als een soort afscheid.”