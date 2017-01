Gorillaz lanceert nieuwe single

LONDEN - De virtuele band Gorillaz heeft een eerste voorproefje van een nieuw album gelanceerd. Een dag voor de inauguratie van Donald Trump als president van de Verenigde Staten is het nummer Hallelujah Money online gezet, verwijzend naar macht, business en groot geld. In de videoclip staat gastzanger Benjamin Clementine zogenaamd in de lift van het Trump Hotel.

Door ANP - 19-1-2017, 17:49 (Update 19-1-2017, 17:49)

"In deze donkere tijden hebben we allemaal iemand nodig om tegenop te kijken", stelt gitarist Murdoc. "Dat ben ik. Daarom geven we jullie dit nieuwe Gorillaz-liedje. Een baken van licht in deze zwarte nacht. Graag gedaan."

Het laatste album van Gorillaz, een muzikaal en multimediaal project van zanger Damon Albarn, stamt alweer uit 2010. In 2015 werd bekend dat er nieuw werk in aantocht was. Op de nieuwe plaat, die naar verwachting dit jaar uitkomt, staat onder meer een samenwerking met Snoop Dogg.