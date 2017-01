Naughty Boy: lied George Michael geweldig

LONDEN - De Britse producer en songwriter Naughty Boy sluit niet uit dat hij binnenkort het nummer uitbrengt dat hij maakte met George Michael. De twee werkten in december, een paar weken voor de dood van de zanger, met elkaar in de studio aan een comeback van George en maakten daarbij ook een single voor de aanstaande plaat van Naughty Boy.

"Het lied is geweldig, maar het voelt nu een beetje bitterzoet", zei Shahid Khan in Newsbeat op de Britse Radio 1. Uit 'respect' hield hij tot dusver zijn mond over het nummer en ging hij er na het overlijden van George ook een tijdje niet meer mee aan de slag. "Het is nog steeds een beetje raar in mijn hoofd. Ik heb een tijdje niet aan het liedje gewerkt. Maar sinds vorige week heb ik het weer opgepakt. We zullen zien."

Khan onthulde half december tijdens de BBC Music Awards dat George na dik dertien jaar met een nieuw album zou komen. De plaat zou dit jaar uit moeten komen.