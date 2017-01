Ook Broederliefde bij Vrienden van Amstel

ANP Ook Broederliefde bij Vrienden van Amstel

ROTTERDAM - De eerste show van De Vrienden van Amstel Live had donderdagavond nog een aantal verrassingen in petto. Naast de eerder aangekondigde artiesten stonden ook Racoon, Broederliefde, Matt Simons en The Common Linnets op het podium van 'de grootste kroeg van Nederland'.

Door ANP - 19-1-2017, 21:08 (Update 19-1-2017, 21:08)

De negentiende editie opende met een spectaculaire uitvoering van Radar Love van Golden Earring, waarbij drummer Cesar Zuiderwijk vliegend door Rotterdam Ahoy ging. Hij werd begeleid door alle drummers van de artiesten die meedoen aan de concertreeks, die in totaal negen avonden telt.

Zoals ieder jaar waren er weer bijzondere duetten. Dit keer deden Rowwen Hèze en Typhoon samen hun hits Limburg en Zandloper en Marco Borsato ging het podium op met dj Nicky Romero. Verder brachten Douwe Bob, Racoon, The Common Linnets en Van Velzen een eerbetoon aan The Beatles.

Veertien

De 125.000 bezoekers zagen verder gastheren Nick & Simon, BLØF en Diggy Dex voorbijkomen en ook Marcel Veenendaal en Jeroen van Koningsbrugge zijn aan de line-up toegevoegd.

De kaartverkoop voor de volgende jubileumeditie is al begonnen. Voor het eerst komen er veertien shows, waar 190.000 bezoekers terecht kunnen.