George Clooney bedroefd om dood Ferrer

LOS ANGELES - George Clooney heeft bedroefd gereageerd op de dood van zijn neef, acteur Miguel Ferrer. In een statement, die gepubliceerd is door People, noemt hij het een voorrecht dat hij hem een familielid kon noemen.

Door ANP - 20-1-2017, 0:00 (Update 20-1-2017, 0:00)

"Vandaag is een dag van grote veranderingen in onze wereld", begint Clooney, verwijzend naar de inauguratie van Donald Trump als president van de Verenigde Staten. "En op dezelfde dag verloor Miguel Ferrer zijn strijd tegen keelkanker. Miguel maakte de wereld mooier en grappiger en voor zijn familie verbleken de gebeurtenissen van vandaag in vergelijking met zijn overlijden. We houden van je Miguel, voor altijd."

Ferrer overleed donderdag op 61-jarige leeftijd in zijn huis omringd door familie en vrienden. Hij is vooral bekend van rollen als dr. Garret Macy in Crossing Jordan en Owen Granger in NCIS: Los Angeles, waarin hij nog steeds te zien is.