ANP 'Cuba Gooding Jr. wil scheiden'

LOS ANGELES - Cuba Gooding Jr. wil scheiden van zijn vrouw Sara Gooding. Dat meldt TMZ op basis van documenten.

Door ANP - 20-1-2017, 2:28 (Update 20-1-2017, 2:28)

Het stel besloot na een huwelijk van 20 jaar in 2014 uit elkaar te gaan, maar de O.J. Simpson-acteur wil nu officieel scheiden. Wel is hij bereid om Sara Gooding een partneralimentatie te betalen. Maar meer zit er niet in wat de acteur betreft.

De acteur is niet van plan zijn bezittingen en het inkomen dat hij verdiende nadat het stel in 2014 uit elkaar ging, met zijn ex te delen. Vermoedelijk verdiende Gooding Jr. veel geld met zijn veelgeprezen rol als O.J. Simpson in de gelijknamige serie over de beruchte moord- en rechtszaak.

Cuba Gooding Jr. en Sara Gooding trouwden in 1994 en hebben samen drie kinderen.