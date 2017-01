'Nicole Scherzinger naar de Black Eyed Peas'

ANP 'Nicole Scherzinger naar de Black Eyed Peas'

LONDEN - Nicole Scherzinger wordt de nieuwe leadzangeres van de band Black Eyed Peas. Dat meldt The Daily Star op basis van bronnen en nadat de zangeres regelmatig is gezien met overige bandleden.

Door ANP - 20-1-2017, 3:00 (Update 20-1-2017, 3:00)

Scherzinger zou de huidige zangeres Fergie vervangen omdat zij te druk is met haar soloalbum Double Dutchess en te weinig tijd zou hebben om nieuwe nummers met de band op te nemen.

Will.i.Am bevestigde eerder dat de Black Eyed Peas weer bij elkaar zouden komen: "Er komt een reünie. En het breekt mijn hart dat ik dat moet zeggen want eigenlijk, eigenlijk hadden we altijd Black Eyed Peas moeten blijven", aldus de zanger.

De band heeft gedurende zijn bestaan meerdere malen een pauze genomen. In augusts 2016 kwam de band met een remake van hun hitsingle uit 2003, Where Is The Love. Verschillende bandleden, zoals Will.i.Am en apl.de.ap gingen net als Fergie hun eigen weg en begonnen een solocarrière.

Kanker

Rapper Taboo, wiens echte naam Jaime Luis Gomez is, had minder geluk. In 2014 werd er teelbalkanker bij de artiest vastgesteld, waarvan hij inmiddels is genezen. De ziekte inspireerde Taboo tot het maken van muziek en het schrijven van de song The Fight, die in november 2016 uitkwam. "Het nummer is gemaakt tijdens de donkerste periode uit mijn leven en mijn gevecht tegen kanker", aldus de rapper tegen People.

De oprengst van de single gaat volledig naar de American Cancer Society die een campagne voeren met de naam The Fight. In de campagne wordt aandacht gegeven aan mensen die positief blijven terwijl ze vechten tegen kanker. Ook roept de campagne mensen op zich tijdig te laten testen als ze symptomen van de ziekte hebben.

"Er waren tijden dat ik wilde opgeven maar ik raakte geïnspireerd door sporters die hetzelfde soort gevechten hebben doorstaan. Ik heb vervolgens mijn energie gericht op dat wat me in leven houdt: de muziek", aldus de Black Eyed Peas-rapper.