ANP Modern Family-actrice doet stem voor Disney

LOS ANGELES - Julie Bowen, bekend om haar rol als Claire Dunphy in de Amerikaanse sitcom Modern Family, heeft een rol in een nieuwe animatieserie van Disney.

Door ANP - 20-1-2017, 4:00 (Update 20-1-2017, 4:00)

Volgens Deadline spreekt Bowen de stem in van koningin Arianna, de moeder van Rapunzel in de animatieserie Tangled. De serie is een vervolg op de Dinseyfilm Rapunzel uit 2010. Die film was weer gebaseerd op het beroemde sprookje Raponsje van de gebroeders Grimm.

De stem van koningin Arianna zou eigenlijk worden ingesproken door actrice Ashley Judd, maar de producenten vonden dat er een ander type stem nodig was. De keuze is nu dus op de 46-jarige Bowen gevallen.

Acteurs Zachary Levi en actrice Mandy Moore keren terug in hun rol als Eugene en Rapunzel en de nieuwe serie over de avonturen van Raponsje.