Amerikaanse sterren demonstreren tegen Trump

ANP Amerikaanse sterren demonstreren tegen Trump

NEW YORK - Een reeks Amerikaanse sterren demonstreerde donderdag in New York, aan de vooravond van de inauguratie van Donald Trump, tegen de nieuwe president.

Door ANP - 20-1-2017, 4:05 (Update 20-1-2017, 4:05)

Acteurs Robert De Niro, Mark Ruffalo, filmmaker Michael Moore en zangeres Cher waren onder andere aanwezig en spraken enkele woorden tegen de duizenden opgekomen demonstranten. Alec Baldwin, die Trump parodieert in Saturday Night Live, deed live een sketch op het podium.

Er vielen weinig goede woorden over de aanstaande president. Filmmaker Michael Moore waarschuwde het publiek dat ze het ergste van Trump nog niet hebben meegemaakt. "We zijn op een gevaarlijk moment in de geschiedenis", aldus de filmmaker. Acteur Robert De Niro noemde Trump een slecht voorbeeld voor het land en de stad New York.

De demonstratie werd gehouden voor het kantoor van de aanstaande president, de Trump Tower in New York. Volgens de politie trotseerden enkele duizenden mensen de kou om aanwezig te zijn. Zaterdag volgt nog een grote demonstratie van vrouwen en minderheden in Washington en ook daar zal een aantal beroemdheden acte de présence geven.