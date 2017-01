Arcade Fire lanceert nieuwe single

LOS ANGELES - De Canadese rockband Arcade Fire heeft een nieuwe single uitgebracht, I Give You Power, over de machtsoverdracht in de Verenigde Staten. R&B-zangeres Mavis Staples heeft ook aan de plaat meegewerkt.

Door ANP - 20-1-2017, 4:42 (Update 20-1-2017, 4:42)

Volgens Billboard is de timing van de muzikanten, een dag voor de inauguratie van Donald Trump, geen toeval. De artiesten zijn geïnspireerd geraakt door de machtsoverdracht in de VS en willen een vuist maken voor de vrijheid.

De opbrengsten van de track worden dan ook gedoneerd aan de American Civil Liberties Union, die zich inzet voor de burgervrijheden in Amerika. "Het was nog nooit zo belangrijk dat we bij elkaar blijven en voor elkaar zorgen", liet de band samen met Staples in een verklaring weten.