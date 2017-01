Geen première A Dog's Purpose om mishandeling

LOS ANGELES - De première zaterdag in Hollywood van de film A Dog's Purpose gaat niet door. Dit nadat woensdag videobeelden opdoken waarop te zien is hoe een hond op de set werd mishandeld tijdens de opnamen.

Door ANP - 20-1-2017, 5:28 (Update 20-1-2017, 5:28)

In de video, die al snel viral ging, is te zien hoe een hondentrainer een Duitse herder met dwang in en onder het water duwt. De hond probeert te ontsnappen, maar wordt door de trainer tegengehouden. Het filmpje zorgde voor een stortvloed aan kritiek op sociale media en van dierenrechtenorganisaties. Ook acteur Josh Gad, die de stem insprak van een van de honden in het verhaal, reageerde: "Ik ben geschokt en bedroeft", liet Gad aan People weten.

A Dog's Purpose vertelt het verhaal van de hond Bailey gedurende zijn leven en zijn relatie met mensen.

Producent Universal besloot tot het afzeggen van de filmpremière om te voorkomen dat het incident de boventoon zou voeren. "We willen niet dat deze film over de mooie relatie tussen mens en dier wordt overschaduwd door het incident", aldus de producent in een verklaring.

Boycot

De Amerikaanse dierenrechtenorganisatie PETA heeft na de publicatie van de video opgeroepen de film te boycotten, ondanks excuses van de Zweedse regisseur Lasse Hallström. Die beloofde ook dat er een uitvoerig onderzoek wordt gestart naar het incident. A Dog's Purpose draait vanaf 27 januari in de Amerikaanse bioscopen.