ANP Simon vindt buik zwangere Annemarie nog strak

ROTTERDAM - De zwangerschap van Annemarie Keizer verloopt voorspoedig. Dit vertelde Simon Keizer vrijdag in de ochtendshow van Radio 10. Simon merkt vooralsnog niets van haar zwangerschap, vertelde de Volendammer aan Lex Gaarthuis.

Door ANP - 20-1-2017, 12:17 (Update 20-1-2017, 12:17)

Simon: "Nou, het is dat ik zeker weet dat er iets in die buik zit anders zou ik niet zeggen dat ze zwanger is. Het is nog allemaal strak, weinig van te zien en ook qua zwangerschapskwaaltjes merken we nog niets. Gelukkig maar. Dus ik kan wel zeggen dat het heel goed gaat. Voorspoedig".

De zanger maakte ruim een maand geleden in Ahoy bekend dat zijn vrouw zwanger is van hun eerste kindje. Dat deed hij tijdens het jubileumconcert van Nick en Simon. Deze week zijn Nick en Simon opnieuw in Rotterdam te vinden, als gastheren van Vrienden van Amstel Live.

Simon: "We doen het voor een jaar en dat is prima. Natuurlijk zou ik het wel langer willen doen zoals bijvoorbeeld Xander de Buisonjé die het zeven jaar achter elkaar deed maar met het oog op de kleine en het feit dat het concept nu is om ieder jaar een andere host voor de Vrienden van Amstel te hebben, is dit nu zo afgesproken."