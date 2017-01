RTLZ herhaalt Wintertijd met Hans Breukhoven

HILVERSUM - RTLZ past vrijdagavond de programmering aan wegens het overlijden van zakenman Hans Breukhoven. De zender herhaalt een aflevering van Wintertijd uit seizoen 2002-2003 waarin de oprichter van de Free Record Shop te gast was. De aflevering is om 23.30 uur te zien, meldt de zender.

Door ANP - 20-1-2017, 16:14 (Update 20-1-2017, 16:14)

Wintertijd is een muzikale talkshow met Harry de Winter. Aan de hand van muziekfragmenten schetst De Winter een portret van zijn gasten. Heden en verleden komen hierbij aan bod. Harry de Winter ondervraagt Hans Breukhoven over zijn muzikale voorkeuren in heden en verleden en toont daarbij de bijbehorende, vaak unieke, muziekvideo's.

Wintertijd werd jarenlang uitgezonden door RTL4, waar ruim honderd afleveringen waren te zien. In 2009 keerde het programma terug bij televisiezender Het Gesprek, tot er in de zomer 2010 een eind kwam aan deze zender en het interviewprogramma.