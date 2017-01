Vijfde seizoen House of Cards begint 30 mei

ANP Vijfde seizoen House of Cards begint 30 mei

LOS ANGELES - House of Cards is vanaf 30 mei terug op Netflix. Het vijfde seizoen van de populaire serie gaat dan van start, zo maakten de makers vrijdag bekend op Twitter.

Door ANP - 20-1-2017, 16:52 (Update 20-1-2017, 16:52)

De aankondiging van het nieuwe seizoen werd gemaakt in een kort filmpje waarin te horen is hoe kinderen trouw zweren aan de Amerikaanse vlag. De vlag wappert onder een dreigende donkere lucht met op de achtergrond het Witte Huis.

House of Cards draait om president Frank Underwood, gespeeld door Kevin Spacey. De manipulatieve president is constant op zoek naar meer macht. In het vijfde seizoen wordt duidelijk hoe het verder gaat nu Underwood openlijk de oorlog heeft verklaard aan terroristen wereldwijd.