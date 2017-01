Ashton Kutcher trending dankzij inauguratie

ANP Ashton Kutcher trending dankzij inauguratie

WASHINGTON - Ashton Kutcher was vrijdag even Trending Topic op Twitter omdat een heleboel mensen denken dat ze worden beetgenomen met de inauguratie van Donald Trump als 45e president van de Verenigde Staten.

Door ANP - 20-1-2017, 18:51 (Update 20-1-2017, 18:51)

Kutcher presenteerde tot een paar jaar geleden het MTV-programma Punk'd waarin hij sterren voor de gek hield. Bizarre situaties werden met behulp van acteurs gecreëerd. En nu hopen veel mensen dat Kutcher op enig moment tevoorschijn springt en roept dat iedereen erin is getrapt en dat de verkiezing van Trump een grote grap is.

''Wat als Ashton Kutcher tijdens de inauguratie het podium oploopt en schreeuwt: Amerika, je bent beetgenomen'', schrijft een twitteraar. ''Misschien ontdekken we morgen dat dit allemaal gewoon een hele lange aflevering van Punk'd is. Ik ben toe aan het einde'', zegt een ander.

Livestream

Acteur Shia LaBeouf is ondertussen in New York als vorm van protest een vier jaar durende livestream begonnen. Bij het Museum of the Moving Image staat een camera waar mensen worden uitgenodigd om 'hij zal ons niet verdelen' tegen te zeggen. De eerste die dit deed was Jaden Smith.

Eerder op de dag bedankte Ellen DeGeneres samen met een aantal bekenden vrienden Obama voor zijn diensten voor de homogemeenschap. Naast Ellen, verschenen Neil Patrick Harris, Portia de Rossi, Lance Bass, Evan Rachel Wood en Colton Haynes in het bedankfilmpje.

Ook laten steeds meer sterren zich horen op Twitter na de eedaflegging van Trump. ''De laatste twee inauguraties waren heel druk. Deze heeft zoveel... ruimte'', aldus John Legend. Chris Rock twittert: ''Vergeet vannacht niet je klok 300 jaar terug te zetten.''