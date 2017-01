Lieke van Lexmond ‘moet’ voetbal leuk vinden

ROTTERDAM - Lieke van Lexmond moet er toch echt aan geloven: voetbal. De 34-jarige presentatrice en actrice is in verwachting van haar tweede zoon en denkt dat ze straks met drie mannen in huis niet aan de sport kan ontkomen. “Ik moet voetbal leuk gaan vinden, daar kom ik niet onderuit met jongens”, zegt ze in het AD.

Door ANP - 21-1-2017, 9:09 (Update 21-1-2017, 9:09)

Lieke heeft straks niet alleen een mannenhuishouden, maar een hele mannenfamilie. “Mijn zus heeft twee zoons, mijn broer heeft een zoontje, ik straks twee jongens. We maken alleen maar jongens. Ik geniet ervan, het zijn net allemaal broers.” De presentatrice fantaseert al over de toekomst. “We kunnen straks stoere, ondernemende vakanties kiezen met z’n allen.”

Hoe Liekes nabije toekomst eruit gaat zien, is nog niet duidelijk. Wanneer de presentatrice, die begin april moet bevallen, na de komst van haar tweede spruit weer aan het werk gaat, is bijvoorbeeld nog onduidelijk. “In mijn vak is zwangerschapsverlof niet een vaststaand iets.”

Lieke laat het van haar ‘gevoel en hoe het met de kleine gaat’ afhangen wanneer ze weer aan de slag gaat. “Vik was heel makkelijk, daar had ik mazzel mee”, zegt ze over haar in september 2014 geboren zoon. “Maar ik denk dat het met twee kindjes thuis wat pittiger is en ik echt even mijn draai moet vinden. Ik kijk gewoon hoe het loopt.”