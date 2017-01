Bakkum zingt eindelijk favoriet uit Hairspray

AMSTERDAM - Acteur Jim Bakkum mag eindelijk zijn favoriete lied uit de musical Hairspray zingen. In het theaterconcert Musicals in Concert, dat volgende week in première gaat, is op zijn verzoek het lied Ladies Choice opgenomen. Toen Bakkum in 2009 de hoofdrol speelde in de Nederlandse versie van Hairspray zat het nummer niet in de productie.

Door ANP - 21-1-2017, 10:18 (Update 21-1-2017, 10:18)

"Het nummer is speciaal voor de filmversie van Hairspray geschreven", legt Bakkum uit. "Dus we hadden toen de rechten niet voor dat ene lied. Ik baalde daar best van, het is het vetste lied van mijn personage Link Larkin. Heel fijn dat ik Ladies Choice nu alsnog op de planken mag zingen."

Hairspray vertelt over Tracy Turnblad, een dik meisje dat in de jaren vijftig mee wil doen aan een populaire danswedstrijd op televisie. Link Larkin is de presentator van het programma die verliefd wordt op Tracy. Musicals in Concert is een bijzonder project voor Bakkum, die zich net had voorgenomen om voorlopig even geen musicals meer te doen. "Als je een grote rol speelt in een musical zit je er gelijk voor langere tijd aan vast", legt hij uit. "Ik wil mij nu even op andere dingen concentreren, waaronder mijn gezin. Ook dat kost meer tijd dan je van tevoren verwacht." Maar Musicals in Concert toert maar een maand. "En ik kan een aantal dingen doen die ik nog niet eerder heb gedaan. Zo zing ik op hakken het lied Sweet Transvestite uit de Rocky Horror Picture Show." Het theaterconcert is van 24 januari tot en met 5 maart in zes theaters te zien.

Bakkum oogst op dit moment succes met de film Onze Jongens, waarin hij een werkloze bouwvakker speelt die gaat strippen. De acteur trainde acht maanden om er perfect uit te zien voor de rol. Heeft hij de sixpack nog? "Haha, het is winter he", lacht hij. "Nee, ik heb de laatste maanden weinig gedaan. Maar binnenkort ga ik weer aan de slag - net zoals de meeste Nederlanders heb ik op dat vlak veel goede voornemens. Ik wil graag het lijf houden dat ik had toen we Onze Jongens draaiden."