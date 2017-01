Broer Alec Baldwin: stop met nadoen Trump

NEW YORK - Donald Trump zelf kon er al een tijdje niet meer om lachen, maar nu is ook Stephen Baldwin klaar met de Trump-imitaties van zijn broer Alec. "Zijn act was grappig, maar inmiddels is het niet meer gepast de nieuwe president belachelijk te maken."

Door ANP - 21-1-2017, 13:17 (Update 21-1-2017, 13:17)

Acteur Alec Baldwin kruipt regelmatig in de huid van zijn Trump-karikatuur. De imitatie ontstond als terugkerende sketch in de populaire show Saturday Night Live, maar Baldwin drijft ook geregeld op andere publieke podia de spot met de kersverse president van de Verenigde Staten. Zo sprak hij donderdag als Trump-karakter een menigte toe tijdens een massale demonstratie tegen de nieuwe leider in New York.

Broer Stephen, uitgesproken Trump-supporter, vertelde aan Page Six dat de timing van de act niet meer grappig is. "Nu is de tijd aangebroken om hem een kans te geven om te slagen en om het land te herenigen."