ANP Geri Halliwell bevallen van zoon

LONDEN - Geri Halliwell is zaterdagochtend bevallen van een zoon. Het is het eerste kindje van de 44-jarige voormalig Spice Girl en haar man Christian Horner. Geri heeft al een dochter, Bluebell Madonna, van tien jaar uit een eerdere relatie.

Door ANP - 21-1-2017, 14:31 (Update 21-1-2017, 14:31)

"Christian en ik zijn verheugd dat we kunnen melden dat onze zoon vanochtend is geboren", bericht de zangeres op Twitter. Halliwell en de baas van F1-team Red Bull Racing lieten eerder al weten een jongetje te verwachten. Hoe het jochie heet, is nog niet bekend. De twee trouwden in 2015 met elkaar. Horner heeft een dochtertje van drie jaar met zijn ex-vrouw.

Enkele uren voordat de Britse ster het nieuws wereldkundig maakte, stuurde ze via Twitter nog een felicitatie naar jarige Spice Girl-collega Emma Bunton.