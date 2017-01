Tony Neef speelt hoofdrol in Drentse musical

ASSEN - Acteurs Tony Neef en Wieneke Remmers spelen de hoofdrollen in de nieuwe Drentse musical Addergebroed: Het leven van Johannes van Lier. De muziekproductie vertelt over de Drentse politicus Johannes van Lier, zo heeft producent Tresore bekendgemaakt. Het stuk is in mei en juni in diverse theaters in het noorden van het land te zien.

Door ANP - 22-1-2017, 9:55 (Update 22-1-2017, 9:55)

Van Lier (1726-1799) publiceerde talloze verhandelingen over geschiedenis, archeologie en natuurwetenschappen. Van Lier was onder meer zeer geïnteresseerd in de Drentse adders en schreef hier ook een boek over. In 1758 werd hij benoemd tot belastingontvanger van de provincie Drenthe. Hij raakte echter in opspraak toen er een tekort van bijna een half miljoen gulden in de provinciekas werd ontdekt. Van Lier vluchtte naar Duitsland en werd nooit gepakt.

De musical maakt deel uit van het overkoepelende project Rijkdom van Drenthe, waarmee de provincie meer aandacht wil vragen voor haar schat aan verhalen die de Drentse archieven herbergen. De muziek is van het folkduo Tangarine; de teksten van schrijver Koen van Dijk (Cyrano, Joe). Het Noord Nederlands Jeugd Orkest speelt de muziek tijdens de uitvoeringen.

Addergebroed beleeft de première op 27 mei in Theater De Nieuwe Kolk in Assen. Neef is eerder nog te zien in Musicals in Concert Live on Tour. Het liedjesprogramma, dat de komende zes weken in zes theaters speelt, biedt een compilatie van hoogtepunten uit twintig jaar Nederlandse theatergeschiedenis.