ANP ‘Zoontje Geri vernoemd naar George Michael’

LONDEN - Het pasgeboren zoontje van Geri Halliwell luistert naar de naam Montague George Hector Horner. Dat maakte de voormalig Spice Girl bekend via Instagram. Het kereltje wordt Monty genoemd.

Door ANP - 22-1-2017, 14:00 (Update 22-1-2017, 14:00)

Monty is vernoemd naar George Michael, vertelden bekenden van Geri aan The Mirror. “Geri wilde dat George een rol speelde in Monty’s leven.” Geri was goed bevriend met George, die op eerste kerstdag overleed.

Monty kwam zaterdagochtend ter wereld. Het is het eerste kind van de 44-jarige Geri en haar man Christian Horner. Uit een eerdere relatie heeft de zangeres al een dochter, de tienjarige Bluebell. Ook Christian, baas van het Formule 1 team Red Bull Racing, heeft een dochter uit een eerdere relatie. Olivia is inmiddels drie jaar. Geri en Christian trouwden in 2015.