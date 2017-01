La La Land best bezochte Gosling-film ooit

AMSTERDAM - De succesvolle musical La La Land heeft inmiddels meer dan 220.000 bezoekers getrokken in de Nederlandse bioscopen. Daarmee is het de best bezochte film van acteur Ryan Gosling in de Nederlandse bioscopen ooit, maakte distributeur Independent Films zondag bekend.

Door ANP - 22-1-2017, 16:45 (Update 22-1-2017, 16:45)

Het vorige record stond op naam van de komedie Crazy, Stupid, Love uit 2011, die in Nederland 213.000 bezoekers trok. La La Land is een van de grote favorieten voor de Oscars, die eind februari worden uitgereikt. De musical vertelt over de liefde tussen een jazzpianist (Gosling) en een jonge actrice (Emma Stone).

De musical won eerder ook een recordaantal Golden Globes en werd door de Nederlandse filmjournalisten uitgeroepen tot de beste bioscoopfilm van 2016. La La Land draaide in eerste instantie in 86 zalen; dat aantal is inmiddels uitgebreid naar honderd. Opvallend is dat het aantal bezoekers voor de musical toeneemt naarmate de film langer in de bioscopen te zien is. Dit wijst vermoedelijk op een goede mond-tot-mondreclame.

Ook zijn er diverse BN'ers die de film op Twitter hebben omarmd.