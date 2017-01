Zware tijd voor nagellakkende Tijn

ANP Zware tijd voor nagellakkende Tijn

HILVERSUM - Tijn Kolsteren, die tijdens Serious Request 2,5 miljoen euro ophaalde met zijn nagellak-actie, heeft een zware tijd achter de rug. De ouders van het zesjarige jongetje hebben via 3FM laten weten dat de gezondheid van Tijn hard achteruit gaat.

Door ANP - 22-1-2017, 17:45 (Update 22-1-2017, 17:45)

“Het was voor ons zeer pijnlijk om te moeten zien dat de gezondheid van Tijn tijdens kerst zienderogen achteruit ging, zodat Tijn direct na kerst weer bestralingen moest ondergaan”, schrijven zijn ouders Gerrit en Jolanda. Het gezin had graag lang willen nagenieten van het succes van Tijns nagellak-actie, maar ‘dit was ons echter helaas niet gegeven’.

Het gezin is ‘zeer dankbaar’ dat ze de moeilijke periode hebben kunnen afwisselen ‘met leuke en bijzondere uitje, die voor ons werden mogelijk gemaakt’. Zo ging Tijn met zijn broer en ouders naar Disneyland Parijs en brengt het gezin zondag een bezoek aan voetbalclub PSV.

Rolstoel

Tijn heeft ‘ernstige problemen gekregen met lopen’. “Een rolstoel voor grote afstanden is onafwendbaar geworden.” Dat heeft het plezier van het gezin echter niet in de weg gestaan. “Hoewel er ook een paar moeilijke momenten zijn geweest, hebben wij hoofdzakelijk veel van elkaar kunnen genieten en hebben wij ook veel gelachen.”

Tijn lijdt aan terminale hersenstamkanker (DIPG), een zeldzame ziekte die jaarlijks in Nederland bij vijftien tot twintig kinderen wordt vastgesteld. Hij meldde zich vorige maand bij het Glazen Huis in Breda met zijn actie Lak Aan. Tijn heeft vermoedelijk nog hooguit een paar maanden te leven en wilde iets bijzonders doen voor zijn laatste editie Serious Request.