Luke Bryan zingt volkslied tijdens Super Bowl

ANP Luke Bryan zingt volkslied tijdens Super Bowl

LOS ANGELES - Luke Bryan zingt op 5 februari het Amerikaanse volkslied voor de opening van de Super Bowl, de jaarlijkse American footballfinale. De countryster vertelt aan People dat hij daar geen seconde over hoefde na te denken.

Door ANP - 22-1-2017, 21:04 (Update 22-1-2017, 21:04)

Vorig jaar was het Lady Gaga die het volkslied ten gehore bracht tijdens Amerika's grootste sportevenement van het jaar. Dit jaar treedt Lady Gaga op tijdens de pauze van het evenement in het stadion van Houston in Texas.

Luke: ''Is het volkslied uitdagend? Ja. Is het zenuwslopend? Ja. Maar ik ben niet voor niets verhuisd naar Nashville om mijn dromen na te jagen en het zingen van het nationale volkslied op dat podium is niet groter dan dat." De singer-songwriter beschouwt zijn optreden ook als een kans op zijn vaderlandsliefde te tonen. "Ik heb nooit in het leger gediend. Dit is mijn manier om mijn land te eren."

De Super Bowl is een van de grootste televisie-evenementen in de Verenigde Staten. Het spektakel werd vorig jaar rechtstreeks uitgezonden in meer dan 170 landen.