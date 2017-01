Woody Harrelson beaamt rol Star Wars-spin-off

PARK CITY - Woody Harrelson heeft op het Sundance Film Festival bevestigd dat hij de rol van de mentor van Han Solo gaat spelen in de nog titelloze spin-off over dat Star Wars-personage. Dit meldt Variety.

Door ANP - 22-1-2017, 21:58 (Update 22-1-2017, 21:58)

Woody Harrelson bezoekt het filmfestival in Park City in Utah om zijn nieuwe film Wilson te promoten. Tijdens een interview in de Variety Studio werd hem gevraagd of hij inderdaad de mentor gaat spelen van de jonge Han Solo, een rol van Alden Ehrenreich. ''Ja, ik ga het doen'', antwoordde Woody.

Volgens Variety was Harrelson de eerste keus van filmstudio Disney om de rol op zich te nemen. De film die op 25 mei 2018 in de bioscopen uitkomt, gaat over de jonge jaren van Han Solo. Het gaat net als bij Rogue One, die wereldwijd al een miljard dollar heeft opgebracht, om een standalone-film: het verhaal speelt zich af in de wereld van Star Wars, maar staat grotendeels los van de plot van de originele films en de personages daarin. Andere rollen zijn voor Donald Glover en Emilia Clarke. Phil Lord en Chris Miller nemen plaats in de regisseursstoel.