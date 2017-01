Madonna: opblazen Witte Huis was symbolisch

WASHINGTON - Madonna is van mening dat haar toespraak tijdens de Women's March in Washington uit zijn context is getrokken. In de speech zei ze onder meer dat ze erover had nagedacht het Witte Huis op te blazen. Dat was een metafoor en bedoelde ze niet letterlijk, benadrukt ze een dag later.

Door ANP - 22-1-2017, 22:56 (Update 22-1-2017, 22:56)

Op Instagram blikt Madonna zondag terug op haar optreden. ''De mars gisteren was een geweldige en prachtige ervaring'', zegt ze. "Maar ik wil een paar belangrijke dingen verduidelijken. Ik ben geen gewelddadig persoon, ik promoot geweld niet en het is belangrijk dat mensen mijn speech in zijn geheel horen in plaats van dat er één zin uit zijn verband wordt gerukt."

''Ik begon mijn speech met 'Ik wil een revolutie van liefde beginnen'. Ik heb van de gelegenheid gebruikgemaakt door vrouwen op te roepen niet te wanhopen, maar om samen te komen en dat als uitgangspunt te gebruiken voor eenheid en het creëren van een positieve verandering in de wereld."

''Ik gebruikte een metafoor en ik zei hoopvol te zijn, maar ik voelde ook boosheid en zei dat ik verbolgen was. Zo voelde ik dat ook persoonlijk. Hoewel, ik weet dat het uiten van boosheid niets oplost. Als we iets ten goede willen veranderen, doen we dat met liefde."