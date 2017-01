John Legend: aap-opmerking kwetst me niet

PARK CITY - John Legend is niet gekwetst door de uitspraak van een paparazzo, die hem afgelopen week vergeleek met een aap. Dat zegt de zanger in een interview met Variety.

23-1-2017

Johns vrouw Chrissy Teigen twitterde donderdag over het incident. Om een reactie uit te lokken bij het stel, vroeg een fotograaf op een vliegveld in New York aan haar: "Als mensen van apen afstammen, waarom is John Legend er dan nog?"

De zanger en La La Land-acteur staat boven dergelijke opmerkingen, zo vertelt hij. "Iemand die zoiets zegt kwetst mij niet, want ik ben slimmer en sterker dan dat. Ik kijk neer op mensen die zulke uitspraken doen. Maar het is een schande dat zulk gedrag nog bestaat."

Het incident staat niet op zichzelf, aldus John. "Zwarte mensen worden al heel lang uitgemaakt voor apen, ontmenselijken is altijd een methode geweest van racisten. Dat is een deel van de Amerikaanse geschiedenis en van het heden, blijkbaar. We zagen het ook bij voormalig president Obama. Als mensen hem of zijn vrouw omlaag wilden halen, dan vergeleken ze hen met apen. We hebben dat vaker zien gebeuren."