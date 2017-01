Bruce Springsteen prijst 'nieuwe verzet'

PERTH - Tijdens een concert in het Australische Perth prees Bruce Springsteen zondag zijn landgenoten die meeliepen in demonstraties tegen president Trump de dag ervoor.

Door ANP - 23-1-2017, 3:18 (Update 23-1-2017, 3:18)

"We zijn ver van huis, maar ons hart en geest is bij de honderdduizenden vrouwen en mannen die gisteren door elke stad in Amerika liepen - en in Melbourne", zei de zanger volgens Entertainment Tonight tijdens het optreden. "Ze stonden op tegen haat en verdeeldheid en steunden tolerantie, mensenrechten, het recht op anticonceptie, raciale gelijkheid, LGBTQ-rechten, het milieu, gelijke salarissen, gezondheidszorg en de rechten van immigranten."

The Boss, die aan een maandlange tournee door Australië en Nieuw-Zeeland bezig is, richtte zich daarna tot de demonstranten in zijn thuisland. "We staan achter je. We zijn het nieuwe Amerikaanse verzet."

Bruce zette zich tijdens de verkiezingsstrijd in voor de campagne van Hillary Clinton en liet zich vaak negatief uit over Donald Trump. Hij noemde de voormalig televisiepresentator onder meer een idioot. Een Springsteencoverband die zou optreden tijdens de inauguratie van de president vrijdag, zegde uiteindelijk af uit respect voor het politieke standpunt van de muzikant.