Kylie Minogue kiest voor achternaam verloofde

ANP Kylie Minogue kiest voor achternaam verloofde

LONDEN - Kylie Minogue neemt binnenkort afscheid van haar achternaam. De zangeres wil na haar huwelijk door het leven als Kylie Sasse.

Door ANP - 23-1-2017, 3:37 (Update 23-1-2017, 3:37)

De Australische kondigde begin vorig jaar haar verloving met acteur Joshua Sasse aan. Kylie kijkt al uit naar haar nieuwe achternaam. "Een nieuwe naam aannemen is een statement. Kylie Sasse is een mooie naam. En het is een geweldige artiestennaam. Kylie Minogue heeft nooit echt makkelijk van de tong gerold."

Toch zegt de 48-jarige haar geboortenaam niet helemaal vaarwel. "Ik neem absoluut Sasse aan, maar Minogue zal er ook in verwerkt worden", aldus de zangeres tegen de Daily Mail.

Kylie en de bijna twintig jaar jongere Joshua leerden elkaar in 2015 kennen op de set van de serie Galavant. Het stel heeft nog geen datum vastgelegd voor de bruiloft, die volgens de zangeres "heel persoonlijk en erg privé" zal zijn.