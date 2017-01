Derde seizoen voor Anita wordt opgenomen

HILVERSUM - Het televisieprogramma Anita wordt opgenomen krijgt een derde seizoen. Welke groep in de geestelijke gezondheidszorg dit keer centraal staat, is nog niet bekend.

Door ANP - 23-1-2017, 9:31 (Update 23-1-2017, 9:31)

"We zijn nu bezig met research voor een nieuwe serie om te kijken waar we op gaan inzoomen komend seizoen. Dus ja: er komt een derde!", zei presentatrice Anita Witzier maandagochtend in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op Radio 10. Het nieuwe seizoen moet eind dit jaar op televisie verschijnen.

Witzier is behalve met Anita wordt opgenomen ook bezig met het twintigste jaar van Memories. Daar komt voorlopig ook nog geen einde aan, aldus de presentatrice. "Zolang het programma blijft boeien en er vraag naar is blijven we het maken. All You Need Is Love loopt nu al 25 jaar, ik denk dat wij dat ook best eens kunnen gaan halen."