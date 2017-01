Xander en Sophie onderweg naar Amerika

ANP Xander en Sophie onderweg naar Amerika

AMSTERDAM - Xander de Buisonjé en zijn vrouw Sophie kunnen elk moment weer vader en moeder worden. De twee zijn daarom maandag op weg gegaan naar Amerika om het meisje, dat ter wereld komt via een draagmoeder, in hun armen te sluiten.

Door ANP - 23-1-2017, 11:33 (Update 23-1-2017, 11:33)

"Daar gaan we dan", schrijft Sophie bij een foto van haar en Xander in het vliegtuig. "Zo nerveus en opgewonden! We komen eraan kleine meid."

Het stel koos om een draagmoeder in te schakelen omdat Sophie werd afgeraden nog eens zwanger te worden. Bij haar werd in 2013 een tumor uit haar buikholte verwijderd. Een nieuwe zwangerschap vergrootte de kans dat de tumor terug zou komen.

Het meisje wordt het tweede kindje voor Xander en Sophie. Ze hebben al een zoontje, de zesjarige Dex. Met zijn ex Wendy van Dijk heeft de zanger ook een zoon.