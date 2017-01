Zoolander 2 favoriet bij 'Razzies'

ANP Zoolander 2 favoriet bij 'Razzies'

LOS ANGELES - Zoolander 2 maakt dit jaar het meest kans op een Golden Raspberry Award, de prijzen voor slechtste films en acteerprestaties van het jaar. De film met Ben Stiller in de hoofdrol is negen keer genomineerd, een meer dan de superheldenfilm Batman v Superman: Dawn of Justice.

Door ANP - 23-1-2017, 15:30 (Update 23-1-2017, 15:30)

De organisatie vond 2016 zo'n slecht filmjaar dat in elke categorie niet vijf maar zes nominaties werden gekozen. Behalve Zoolander 2 en Batman v Superman zijn genomineerd in de categorie slechtste film Dirty Grandpa, Gods of Egypt, Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party en Independence Day: Resurgence.

Ben Affleck, Henry Cavill (Batman v Superman), Gerard Butler (Gods of Egypt / London Has Fallen), Robert de Niro (Dirty Grandpa), Dinesh D'Souza (Hillary's America) en Stiller (Zoolander 2) zijn genomineerd voor de prijs voor slechtste acteur. Bij de vrouwen gaat de 'strijd' tussen Megan Fox (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows), Tyler Perry (BOO! A Medea Halloween), Julia Roberts (Mother’s Day), Becky Turner (Hillary’s America), Naomi Watts en Shailene Woodley (beiden Allegiant).

De winnaars van de 37e 'Razzies' worden bekendgemaakt op 25 februari, een dag voor de uitreiking van de Oscars.