ANP Kanye West steunt Kim met nieuwe tv-opnames

LOS ANGELES - Kanye West doet er alles aan om zijn vrouw Kim Kardashian gelukkig te maken. De rapper heeft daarom zonder morren de tv-opnames voor de realityserie Keeping Up With The Kardashians hervat, ondanks zijn eigen problemen waarvoor hij vorig jaar zijn tournee moest afbreken.

Door ANP - 23-1-2017, 22:15 (Update 23-1-2017, 22:15)

''Kanye doet erg zijn best om het Kim naar de zin te maken. Hij realiseert zich dat zijn moeilijke gedrag een negatieve invloed is op Kim", zegt een insider tegen People. ''Hij probeert het goed te maken door mee te gaan met alles wat Kim belangrijk vindt. En aangezien de show erg belangrijk voor haar is, steunt Kanye haar hierin."

Kanye West stortte eind november in en werd opgenomen in het ziekenhuis met ernstige uitputtingsverschijnselen. Hij moest zijn lopende Saint Pablo-tour afbreken en absolute rust nemen. In oktober was Kim Kardashian slachtoffer van een gewapende roofoverval in Parijs, waarbij voor tien miljoen dollar aan sieraden werd buitgemaakt. Beide sterren verwerken de incidenten op eigen wijze, vertelt de bron.

Keeping Up With The Kardashians keert in maart terug op televisie met een nieuw seizoen.