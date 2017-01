Politie houdt Shia LaBeouf in de gaten

ANP Politie houdt Shia LaBeouf in de gaten

NEW YORK - Shia LaBeouf wordt door de New Yorkse politie nauwlettend in de gaten gehouden, meldt TMZ.

Door ANP - 24-1-2017, 2:56 (Update 24-1-2017, 4:24)

De Transformers-acteur zendt sinds vrijdag 20 januari een live-video uit waarin hij protesteert tegen de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Zijn naar eigen zeggen kunst- en videoproject is bedoeld om het gesprek aan te gaan met omstanders.

De politie in New York houdt inmiddels dagelijks een oogje in het zeil omdat LaBeouf soms "Hij zal ons niet verdelen" schreeuwt, als reactie op Trump's controversiële uitspraken en dat leidt soms tot felle discussies met passanten. Zo kwam het afgelopen zondag bijna tot een handgemeen tussen de 30-jarige acteur en een aanhanger van Trump.

LaBeouf heeft laten weten niet te zullen wijken en is van plan de komende vier jaar te demonstreren.