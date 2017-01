Claudia de Breij gaat boek “wild signeren”

UTRECHT - Cabaretiere Claudia de Breij gaat de komende weken in Nederlandse boekhandels haar nieuwe boek over de Oudejaarsconference “wild signeren”. Zij zal te pas en te onpas in boekwinkels opduiken en de aanwezige exemplaren voorzien van een handtekening.

Door ANP - 24-1-2017, 6:54 (Update 24-1-2017, 6:54)

Het idee ontstond maandag spontaan toen zij langs de AKO op het Centraal Station van Utrecht liep. “Ik vond dat ze er geweldig veel werk van hadden gemaakt om 'De Oudejaars' mooi neer te leggen”, vertelt De Breij. “Om te bedanken vroeg ik de man achter de kassa of hij het leuk vond als ik ze signeerde. Hij had geen enkel bezwaar.”

Ook een volgende boekwinkel reageerde enthousiast. “Iedereen was blij! Ik denk dat ik er een landelijke verrassingsactie van ga maken: in iedere boekhandel in Nederland kán dus een exemplaar met handtekening liggen.” Zelf heeft De Breij er trouwens ook veel plezier in. “Ik vond het zo leuk dat ik me moest inhouden ook niet alle kleurboeken voor volwassenen mooi in te kleuren.”

Claudia de Breij verzorgde op 31 december de Oudejaarsconference, die door ruim 3 miljoen mensen werd gezien. In het boek vertelt zij over de reizen die zij samens Unicef maakte naar vluchtelingenkampen in Macedonië, Griekenland en Libanon. Het kinderfonds heeft veel positieve reacties en giften ontvangen naar aanleiding van de show van De Breij.