Winston wil Shownieuws niet presenteren

ANP Winston wil Shownieuws niet presenteren

AMSTERDAM - Winston Gerschtanowitz wil bij zijn nieuwe werkgever SBS6 niet de presentatie van Shownieuws doen. Liever wil hij een programma met zijn vrouw Renate presenteren, zegt hij dinsdag in het AD.

Door ANP - 24-1-2017, 8:00 (Update 24-1-2017, 8:00)

"Er zijn natuurlijk weinig programma's waarin een man en een vrouw samen de presentatie doen. Ik sluit niks uit, het behoort tot de mogelijkheden", aldus Winston. "Ik ga Shownieuws in elk geval niet doen."

Het vertrek van Albert Verlinde en de nieuwe opzet van RTL Boulevard hebben volgens Winston niets te maken met zijn vertrek. "Nee, we zijn een nieuwe weg ingeslagen en die heeft gewerkt", zegt hij. "Ook Albert is nu op zijn plek, dus dat speelde niet meer mee. Ik heb al mijn collega's opgebeld en ze het als eerste verteld, want dat verdienen ze ook. We hebben daar wel als een familie gewerkt."

Winston kondigde zijn overstap maandag aan. De presentator heeft bij SBS een contract voor drie jaar getekend. Op de zender gaat hij grote studioprogramma’s presenteren zoals Wat vindt Nederland? en Mensenkennis.