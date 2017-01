Trump-filmpje Zondag met Lubach wereld over

AMSTERDAM - Een item uit het televisieprogramma Zondag met Lubach van afgelopen zondag gaat razendsnel de wereld over. Een filmpje waarin Nederland geïntroduceerd wordt bij de Amerikaanse president Donald Trump in diens eigen woorden is een hit op internet en is al miljoenen keren bekeken.

Door ANP - 24-1-2017, 8:26 (Update 24-1-2017, 8:26)

De teller op de officiële Facebookpagina van Zondag met Lubach staat al op 20 miljoen, terwijl op YouTube inmiddels meer dan een miljoen mensen keken. Vermoedelijk ligt het daadwerkelijke aantal nog vele malen hoger. Diverse media in landen als Amerika, Duitsland, Denemarken, Frankrijk en Italië hebben op internet artikelen aan het item gewijd.

De aandacht doet denken aan de montage van LuckyTV, waarin het leek alsof Trump en Hillary Clinton een duet zongen. Dat filmpje ging in oktober kort na het uitzenden de wereld over.