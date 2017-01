Trump-welkom best bekeken Lubach-filmpje ooit

HILVERSUM - Het item uit Zondag met Lubach waarin Nederland zichzelf voorstelt aan de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump, is het best bekeken filmpje uit alle afleveringen tot nu toe. Dat maakte producent Human Factor dinsdag bekend.

24-1-2017

Op YouTube, waar het item al een etmaal boven aan de lijst met trending topics staat, is de introductie inmiddels zo'n anderhalf miljoen keer bekeken.

Op Facebook is het filmpje al 22 miljoen keer weergegeven en hebben de beelden ruim 50 miljoen mensen bereikt. Het succes van het item overtreft hiermee de cijfers van de tirade tegen Green Happiness, tot nu toe het best bekeken Zondag met Lubach-filmpje uit de afgelopen vijf seizoenen.

In de introductie, die zondagavond in het VPRO-programma werd uitgezonden, stelt Nederland zichzelf voor aan de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Dit gebeurt op “een manier die hem vermoedelijk het meeste aan zal spreken”, aldus presentator Lubach. Cabaretier Greg Shapiro van Boom Chicago verzorgde de voice-over voor het filmpje.

Niet alleen Nederlandse media berichtten maandag over het item. Ook kranten in onder meer Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Italië en de VS deelden de ZML-productie. Lubach is zeer verguld met het succes van het filmpje. “Een wereldwijde viral is een geweldig begin van het seizoen voor het hele team. Satirische nieuwsprogramma's zijn naast de zonen van Trump eigenlijk de enigen die echt baat hebben bij zijn aantreden.”