ANP Belgisch topmodel: ik ben interseksueel

NEW YORK - Het internationale topmodel Hanne Gaby Odiele heeft onthuld dat ze interseksueel is. Dat wil zeggen dat ze zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken heeft. De Belgische, woonachtig in New York, vertelt USA Today dat ze met haar bekendmaking wil helpen een taboe te doorbreken.

Door ANP - 24-1-2017, 12:36 (Update 24-1-2017, 12:36)

In de Amerikaanse krant doet Odiele uit de doeken dat ze werd geboren met niet-ingedaalde testikels. Die werden verwijderd toen ze tien was omdat artsen hadden gewaarschuwd dat ze kanker konden veroorzaken. Op haar achttiende onderging ze nog een operatie om haar vagina te reconstrueren.

De operaties bezorgden haar veel ellende en ze wil nu ouders ontmoedigen kinderen in soortgelijke situaties wellicht onnodig te laten opereren. Odieles man, John Swiatek (ook model), zegt in de krant trots te zijn dat ze met haar verhaal naar buiten is gekomen.

Volgens cijfers van de VN is 1,7 procent van de wereldbevolking in meer of mindere mate interseksueel. Odiele lijdt aan een syndroom waarbij vrouwen mannelijke XY-chromosomen hebben.