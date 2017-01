Neil Diamond speelt weer in Ziggo Dome

ANP Neil Diamond speelt weer in Ziggo Dome

AMSTERDAM - Neil Diamond viert zijn vijftigjarig jubileum dit jaar ook in Nederland. De Amerikaanse zanger komt met zijn wereldtournee ook langs de Ziggo Dome. Op 23 september staat het muziekicoon in de Amsterdamse concerthal, zo meldt organisator Mojo.

Door ANP - 24-1-2017, 13:25 (Update 24-1-2017, 14:09)

Diamond kondigde in november al zijn wereldtournee aan. Toen stonden alleen de eerste serie concerten in Noord-Amerika nog vast. De kaartverkoop voor het optreden in Amsterdam begint vrijdag.

De dinsdag 76 jaar geworden Diamond was in 2015 voor het laatst in Nederland. Hij gaf toen twee concerten in de Ziggo Dome.