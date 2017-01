Movies that Matter opent met Kaurismäki

DEN HAAG - Het Movies that Matter-festival opent dit jaar met The Other Side of Hope, de nieuwe film van de Finse regisseur Aki Kaurismäki. De tragikomedie vertelt over een Finse handelsreiziger en een Syrische vluchteling van wie de wegen elkaar toevallig kruisen. In de film “brengt Kaurismäki met humor en compassie een actueel verhaal over hoop en menselijkheid”, maakte het festival dinsdag bekend.

Door ANP - 24-1-2017, 13:43 (Update 24-1-2017, 13:43)

Movies that Matters vindt plaats in Filmhuis Den Haag en trapt af op 24 maart. Tot en met 1 april zijn in ‘de internationale stad van vrede en recht’ zestig speelfilms en documentaires over mensenrechten, vrede en vrijheid te zien. Het programma is opgedeeld in twee onderdelen: A Matter of Act (in samenwerking met Amnesty International) en Camera Justitia (over het belang van de rechtsstaat).

Het volledige programma wordt in februari bekendgemaakt. Een belangrijke mediapartner van het festival is dagblad Trouw. The Other Side of Hope is vanaf 20 april in de Nederlandse bioscopen te zien.