Dj Isis viert jubileum in Paradiso

AMSTERDAM - Isis van der Wel, beter bekend als dj Isis, zit 25 jaar in het vak. Dat viert ze op 29 april met een zes uur durende show in Paradiso. Het optreden vormt tevens de aftrap van een landelijke jubileumtour.

Door ANP - 24-1-2017, 13:54 (Update 24-1-2017, 13:54)

De 41-jarige Isis was een kwart eeuw geleden een van de eerste vrouwelijke dj's en maakte naam in de jaren negentig toen ze mocht draaien in clubs als RoXY in Amsterdam en Pacha Ibiza. Tussen 2010 en 2012 was Isis, inmiddels moeder van een zoontje, nachtburgemeester van Amsterdam.