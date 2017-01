La La Land evenaart record 14 Oscarnominaties

LOS ANGELES - De film La La Land heeft dinsdag veertien Oscarnominaties ontvangen. De musical, over de liefde tussen een jazzpianist en een actrice, evenaart daarmee het record van de films Titanic (1997) en All About Eve (1950).

Door ANP - 24-1-2017, 15:17 (Update 24-1-2017, 15:17)

De musical van Damien Chazelle maakt onder meer kans in de categorieën beste film, beste actrice (Emma Stone), acteur (Ryan Gosling) en regisseur. Naast La La Land zijn het coming of age-drama Moonlight, over een donkere homoseksuele tiener, en sf-epos Arrival voor acht prijzen genomineerd.

Voor Moonlight werd onder meer acteur Mahershala Ali (House of Cards) genomineerd. Sowieso maken dit jaar veel donkere acteurs kans op een beeldje. Hiermee lijkt de Academy zich de kritiek op het ‘blanke’ gehalte van de prijzen de afgelopen jaren te hebben aangetrokken. Ook Viola Davis en Denzel Washington (Fences) en Octavia Spencer (Hidden Figures) kregen een nominatie.

Meryl Streep verstevigde haar record met haar twintigste nominatie ooit. Zij maakt dit jaar kans op een beeldje voor haar rol als zangeres Florence Foster Jenkins. Streep heeft al drie Oscars in haar bezit.