ANP John Cena presenteert Kids' Choice Awards

LOS ANGELES - Professioneel worstelaar en acteur John Cena presenteert op 11 maart de Kids' Choice Awards van Nickelodeon. Dat heeft de Amerikaanse zanger dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 24-1-2017, 18:40 (Update 24-1-2017, 18:40)

De spierbundel kijkt uit naar de klus. ''Vooral omdat de presentator alle anderen mag slimen'', zegt de 39-jarige Cena met een lach. ''Dit is mijn kans om andere mensen te slimen." John Cena presenteerde vorig jaar de Teen Choice Awards met Victoria Justice. "Ik wil vooral dat alle deelnemers en winnaars een leuke tijd hebben, net als het publiek. Ik zal wat roekeloze stunts doen en wat al niet meer. Hopelijk breek ik niets!"

Nickelodeon zendt de prijsuitreiking vanuit Los Angeles live uit. De show is in meer dan 180 landen te zien. Binnenkort maakt Nickelodeon bekend op welke genomineerden de kinderen wereldwijd kunnen stemmen in de verschillende categorieën.

De internationale awards gingen vorig jaar naar naar Justin Bieber (beste zanger), Ariana Grande (beste zangeres) en Fifth Harmony (beste groep). Hello van Adele werd verkozen tot nummer van het jaar. Jennifer Lawrence nam de prijs voor beste filmactrice mee naar huis en Will Ferrell die voor beste filmacteur.