ANP Duitse remake van komedie Toon in de maak

AMSTERDAM - De KPN-komedieserie Toon, over de sociaal onhandige jongen die tegen zijn wil in beroemd wordt, kan rekenen op een Duitse remake. Mediabedrijf Splendid heeft de Duitse remake-rechten van de serie gekocht voor Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, zo maakte producent NewBe woensdag bekend.

Door ANP - 25-1-2017, 6:54 (Update 25-1-2017, 6:54)

De 8-delige serie werd vorige jaar als eigen serie van KPN gelanceerd. Het was daarmee de eerste serie voor het nieuwe on-demand platform KPN Presenteert, dat exclusief aan KPN-klanten wordt aangeboden.

De serie kon in eigen land rekenen op veel positieve respons, van zowel pers als publiek. Zo noemde Televizier de serie “één van de grootste verrassingen van dit TV-seizoen” en sprak Hans Beerekamp van NRC over “zo veel originaliteit en talent uit onverwachte hoek”. In Nederland wordt in april een tweede seizoen gelanceerd van de serie.