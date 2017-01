Harry Mens terug bij oude liefde

ANP Harry Mens terug bij oude liefde

AMSTERDAM - Harry Mens is na zo'n vijftig jaar terug bij zijn eerste vriendin Juul, met wie hij zeven jaar verloofd was. Dat onthult de 69-jarige Business Class-presentator woensdag in Privé.

Door ANP - 25-1-2017, 8:12 (Update 25-1-2017, 8:12)

Nadat Mens' laatste relatie was gesneuveld, was hij nieuwsgierig hoe het met Juul ging, vertelt hij. "Ik had al eerder op haar willen googelen, eens kijken of ze nog leefde. Maar toen sprak ik bij toeval een neef van haar die me na lang zeuren Juuls telefoonnummer gaf. Pas toen ik hoorde dat haar man twee jaar eerder was overleden, heb ik haar gebeld of ze koffie met me wilde drinken."

Juul was enthousiast en van de koffiedate werd spontaan een diner gemaakt. Daarna ging het snel, aldus Mens. "Als ik nu terugkijk ben ik eigenlijk mijn hele leven op zoek geweest naar Juul. Mannen hebben de neiging op jongere dames te vallen, dat had ik ook, maar ik heb er nu geen behoefte meer aan. Het jagen is voorbij."

"Ik besef nu ook dat een vrouw van mijn eigen leeftijd veel mooier is. Nooit geweten", vervolgt Mens. "Van een vrouw als Juul word ik rustig, daar was ik aan toe. Ik heb nu mijn hart gevolgd, klaar."