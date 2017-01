Claudia de Breij nieuw gezicht Het Dorp

ARNHEM - Mies Bouwman, staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) en Claudia de Breij zijn woensdag in Het Dorp in Arnhem. Ze nemen er een kijkje om te zien hoe mensen met een beperking de allernieuwste technologieën gebruiken. De Breij wordt het nieuwe gezicht van Het Dorp,

Door ANP - 25-1-2017, 8:40 (Update 25-1-2017, 8:40)

Open Het Dorp was de eerste grote televisie-inzamelingsactie in de Nederlandse geschiedenis, in november 1962. In een 24 uursprogramma op radio en televisie, gepresenteerd door Mies Bouwman, werd ruim 12 miljoen gulden ingezameld. Met dat geld is Het Dorp gebouwd, de eerste woongemeenschap in Nederland voor mensen met een beperking.

De instelling bestaat nog steeds - er wonen ongeveer tweehonderd mensen - en wordt omgevormd tot een omgeving waarin gebruik wordt gemaakt van de nieuwste technologie en waar mensen kunnen leren hoe ze zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.